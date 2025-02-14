Стал известен многомиллионный гонорар Петрова за один вечер

Актер Александр Петров заработает свыше 3,5 млн рублей за свой поэтический вечер «Двадцать пять ноль один», который состоится 14 февраля на концертной площадке «Музосфера» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Всего на поэтическом перформансе российского артиста будут присутствовать не более 100 человек. Стоимость одного билета на мероприятие Петрова варьируется от 35 тыс. до 65 тыс. рублей. В цену входит фуршет с напитками и именные подарки каждому посетителю.

Согласно афише мероприятия, Петров представит на вечере «авторскую программу из десяти глав, поделится сокровенными мыслями и пообщается с гостями». Сначала будет фуршет с фотосессией, затем основная часть и уже после гости смогут пообщаться с артистом.

В начале февраля продюсер Сергей Дворцов раскрывал, что гонорар Петрова составляет около 4–5 млн рублей за один съемочный день. Он отмечал, что звезда «Полицейского с Рублевки» по-прежнему является востребованным артистом. Помимо кино, Петров также зарабатывает на рекламе, получая за рекламную кампанию около 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что звезда «Кадетства» пожаловалась на маленькую зарплату.