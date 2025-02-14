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Стал известен многомиллионный гонорар Петрова за один вечер

«Звездач»: актер Петров заработает свыше 3,5 млн рублей за поэтический вечер
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Александр Петров/VK Видео

Актер Александр Петров заработает свыше 3,5 млн рублей за свой поэтический вечер «Двадцать пять ноль один», который состоится 14 февраля на концертной площадке «Музосфера» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Всего на поэтическом перформансе российского артиста будут присутствовать не более 100 человек. Стоимость одного билета на мероприятие Петрова варьируется от 35 тыс. до 65 тыс. рублей. В цену входит фуршет с напитками и именные подарки каждому посетителю.

Согласно афише мероприятия, Петров представит на вечере «авторскую программу из десяти глав, поделится сокровенными мыслями и пообщается с гостями». Сначала будет фуршет с фотосессией, затем основная часть и уже после гости смогут пообщаться с артистом.

В начале февраля продюсер Сергей Дворцов раскрывал, что гонорар Петрова составляет около 4–5 млн рублей за один съемочный день. Он отмечал, что звезда «Полицейского с Рублевки» по-прежнему является востребованным артистом. Помимо кино, Петров также зарабатывает на рекламе, получая за рекламную кампанию около 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что звезда «Кадетства» пожаловалась на маленькую зарплату.

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