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Лолита раскрыла размер своей пенсии

Певица Лолита призналась, что ей повысили пенсию до 27 тыс. рублей
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Пресс-служба/Звук

Певица Лолита Милявская опубликовала в Telegram-канале ролик, в котором сообщила, что ей повысили пенсию до 27 тыс. рублей.

«Ну смотри, мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь [составляет] 27 тыс. рублей, а было что-то типа 23 тыс. 800 рублей. Квартплата у меня выходит 24 тыс. — значит, у меня остается 3 тыс. Это если я не болею», — заявила артистка.

На видео Милявская прошлась по сетевому магазину в попытке собрать продуктовую корзину на оставшуюся сумму. Артистка выяснила, что даже при увлеченном государственном пособии она смогла бы себе позволить лишь дешевую колбасу, яйца и кукурузные хлопья.

«Слушай, как бы я не считала, но мне нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять», — подытожила артистка.

Накануне Милявская сообщала, что не переживает из-за массовой отмены своих концертов в России, поскольку у нее есть накопления.

«Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию, то лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов», — говорила она.

16 января стало известно, что концерт Лолиты Милявской отменили в Ульяновске. Незадолго до этого артистка заявляла, что оказалась вынуждена отменить выступление в Волгограде.

Ранее СМИ сообщили о возвращении Алексея Кортнева в Россию ради заработка.

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