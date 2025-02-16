Концерт Лолиты отменили еще в одном российском городе

В Ульяновске отменили концерт певицы Лолиты Милявской во дворце культуры «Губернаторский» из-за письма от организаторов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Концерт отменили. Было соответствующее письмо от организаторов», — рассказала представительница дворца культуры.

Она не уточнила содержание письма. Уточняется, что билеты можно вернуть в кассах приобретения.

16 февраля Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что была вынуждена отменить концерт в Волгограде. Милявская объяснила, что получила письмо. В нем сказано, что артистка должна лично обратиться в местные ФСБ, полицию, минкультуры с просьбой о проведении концерта до 25 февраля. Без получения разрешений выступление будет отменено из-за «форс-мажора». Мероприятие должно было пройти 5 марта. Она отметила, что не пойдет во все эти инстанции. До этого концерты Лолиты отменяли и в других городах.

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