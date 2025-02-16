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Лолита сравнила себя с «занозонькой» после отмены концерта в Волгограде

Певица Лолита сообщила об отмене концерта в Волгограде
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская сообщила в Telegram-канале, что была вынуждена отменить концерт в Волгограде.

Милявская объяснила, что получила письмо. В нем сказано, что артистка должна лично обратиться в местные ФСБ, полицию, минкультуры с просьбой о проведении концерта до 25 февраля. Без получения разрешений выступление будет отменено из-за «форс-мажора». Мероприятие должно было пройти 5 марта.

«Честно скажу, я же понимаю, что не обойду все эти заведения. Да и большая часть покрутит пальцем у виска и скажет: «А какое отношение мы имеем к шоу-бизнесу?» И будут правы», — поделилась артистка.

Лолита обратилась к общественникам, призывающим отменить ее концерты. Она заявила, что активисты «опять все не так делают».

«Вы вот смотрите, что делаете. Вы из посредственной певички ртом путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении», — заявила певица.

Милявская попросила станцию «Алису» включить погромче трек Татьяны Куртуковой «Матушка».

«Матушка-земля, белая березонька. Для меня — святая русь, для других — занозонька», — сказано в припеве.

Ранее в Перми отменили концерт Лолиты.

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