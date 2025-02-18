Лолита Милявская об убытках из-за сорванных концертов: «Лучше сразу в морг»

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с сайтом Daily Storm, что не переживает из-за массовой отмены своих концертов в России.

«Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию, то лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов», — заявила исполнительница.

Лолите также помогает эмоционально не реагировать на отмену концертов философия стоицизма. Артистка призналась, что начинает свой день с просмотра 10-минутной лекции на эту тему на YouTube.

«Вы не поверите, но настроение прекрасное, потому что любимые зрители пишут огромное количество слов поддержки! <…> Царь Соломон все сказал уже в I веке до нашей эры: «И это пройдет!» — заявила она.

Певица удивилась, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. В Томске, отметила она, организовали сбор подписей против нее в храме. Отмене ее выступлений также посодействовала военно-патриотическая организация «Друзья Чебурашки».

«[Больше всего от отмены концертов] страдает зритель, который по договору оферты при возврате билетов теряет 10%! А я несу убытки за рекламу по городам и сдачу билетов и технических грузов», — подчеркнула Лолита.

16 января стало известно, что концерт Лолиты Милявской отменили в Ульяновске. Незадолго до этого артистка сообщала, что оказалась вынуждена отменить выступление в Волгограде.

Ранее СМИ сообщили о возвращении Алексея Кортнева в Россию ради заработка.