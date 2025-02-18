СМИ сообщили о возвращении Алексея Кортнева в Россию ради заработка

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев приехал в Москву ради заработка. Об этом сообщает Telegram-канал «Пранкер Сорян» со ссылкой на подписчика.

По информации канала, Алексея Кортнева заметили вместе с музыкантами «Несчастного случая» в аэропорту «Шереметьево». Утверждается, что коллектив намерен провести концерты в Москве, после чего снова уехать за границу.

До этого в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Кортнев якобы уехал в США после начала специальной военной операции на Украине, а после вернулся.

10 февраля Кортнев уже отвечал на хейт по поводу своего якобы отъезда. Он признавал, что часто дает концерты в Европе, Америке и Азии, однако вырученные с них средства тратит в России. Кортнев также отмечал, что ни разу не делал во время шоу антироссийских высказываний.

Недавно глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал проверить Алексея Кортнева на иностранное влияние. По словам Резяпова, музыкант ранее негативно высказывался о спецоперации.

Ранее сообщалось, что актер Панкратов-Черный назвал гнильем уехавших из России артистов.