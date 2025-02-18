Родственница Раисы Максимовой ответила на слухи о многомиллиардном наследстве актрисы

Родственница актрисы Раисы Максимовой Елена Шойко, ухаживавшая за звездой в последние годы жизни, ответила на слухи о многомиллиардном наследстве звезды. Ее цитирует aif.ru.

По словам Шойко, матери внука Максимовой Мити, у актрисы была квартира с 50% в собственности — эту долю она и подарила своему внуку. Ради маленького мальчика, говорит Шойко, Максимова жила.

«Другие родственники недовольны, поэтому пытаются что-то раздуть. Я не знаю, откуда цифра $10 млрд», — говорит женщина.

Младшего сына артистки Алексея, отца Мити, не стало несколько лет назад, ему принадлежала другая доля в квартире. Трехкомнатную недвижимость на улице Тверская эксперты оценивают в 100 млн рублей.

Шойко также уточнила, что в последние годы Максимовой нужна была постоянная забота и медицинские процедуры, которые делают только в больницах.

«Ей нужно было постоянное переливание крови, пересадка костного мозга, в силу возраста, была невозможна. Дорогостоящие лекарства, уколы», — говорит Елена.

У Максимовой также остались две взрослые внучки, которым актриса завещала деньги. Шойко утверждает, что женщины этим недовольны.

Актрисы Раисы Максимовой не стало 11 декабря 2024 года. Ей было 95 лет.

Ранее маленький сын звезды «Хора» обвинил себя в ее кончине.