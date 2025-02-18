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«Там был паук»: маленький сын звезды «Хора» обвиняет себя в ее кончине

Сын актрисы Риверы сказал, что хотел спасти утонувшую мать
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Global Look Press

Маленький сын звезды сериала «Хор» Наи Риверы Джози обвиняет себя в ее кончине. Об этом сообщает People со ссылкой на отца мальчика — Райана Дорси.

В 2020 году Ривера, которой на тот момент было 33 года, отправилась с на тот момент четырехлетним сыном на лодочную прогулку по одному из озеру в Калифорнии. В какой-то момент она отправилась поплавать, но не смогла выбраться из воды. Джози нашли спящим в лодке посреди озера.

Дорси, который был женат на актрисе с 2014 по 2018 год, заявил: Джози, которому сейчас девять лет, не только помнит тот день, но и уверен, что хотел и мог спасти утонувшую мать.

«Он говорит снова и снова, что пытался найти спасательный круг, и там была веревка, но на веревке был большой паук, и он был слишком напуган, чтобы бросить ее. А я продолжаю успокаивать его: «Приятель, длины веревки не хватило бы», — говорит отец.

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Global Look Press

Мужчина добавил, что делает все, чтобы ребенок не считал, что трагедия произошла по его вине.

«Можно только обнять человека и сказать: «Я знаю, жизнь несправедлива». Плохие вещи просто случаются нипочему, и нужно стараться изо всех сил, чтобы быть хорошим человеком», — сказал он.

Мальчика Дорси воспитывает вместе с младшей сестрой актрисы.

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