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Россияне стали чаще покупать книги Трампа на фоне переговоров России и США

Продажи книг Дональда Трампа выросли в 2,6 раза на фоне переговоров России и США
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Kevin Lamarque/Reuters

Продажи книг действующего президента США Дональда Трампа выросли на фоне переговоров России и Америки. Об этом сообщили «Газете.Ru» в сети книжных магазинов «Читай-город».

«Читай-город» зафиксировал рост интереса россиян к политической литературе в январе-феврале 2025 года, в частности книг Трампа. Их продажи увеличились в 2,6 раза по сравнению с январем-февралем 2024 года.

Самыми популярными произведениями действующего президента США у россиян стали: «Дональд Трамп. Думай как чемпион. Откровения магната о жизни и бизнесе», «Дональд Трамп. Искусство сделки» и «Дональд Трамп. Думай как миллиардер». Также на 30% выросли продажи аналитических работ, посвященных внешней политике США.

В лидерах продаж оказались книги: «Великая шахматная доска» Збигнева Бжезинского, «Мировой порядок» Генри Киссинджера, «Американцы и все остальные: Истоки и смысл внешней политики США» Ивана Куриллы.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о начале мирных переговоров. 18 февраля они проведут встречу в Саудовской Аравии. представители ЕС и Украины на это совещание не приглашены.

Ранее тиктокер Лорен раскритиковал Хэнкса за изображение сторонника Трампа как расиста.

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