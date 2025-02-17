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Тома Хэнкса раскритиковали после выступления в шоу за «отвратительный» троп

Тиктокер Лорен раскритиковал Хэнкса за изображение сторонника Трампа как расиста
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itslinklauren/X

Тиктокер Линк Лорен раскритиковал в социальной сети X Тома Хэнкса и шоу «Saturday Night Live» за изображение сторонника действующего президента США Дональда Трампа как расиста.

В новом выпуске SNL Хэнкс сыграл простака по имени Даг в кепке MAGA (Make America Great Again – «Сделаем Америку снова великой» — лозунг Трампа). В миниатюре темнокожий ведущий признается, что согласен с мнением Дага по одному из вопросов и предлагает ему пожать руку. Когда телеведущий протягивает ладонь, то персонаж Хэнкса сначала вздрагивает и поднимает руки вверх, будто на него навели оружие.

Линк Лорен раскритиковал номер.

«Том Хэнкс выступил в SNL в кепке MAGA, где исполнил того, кто не хочет жать руку темнокожему мужчине. И это шоу удивляется, почему их рейтинги упали в сточную канаву», — написал блогер.

Лорен напомнил, что Трамп выиграл всенародные выборы на пост президента. Он назвал «избитым и отвратительным приемом» то, что сторонник бизнесмена – расист.

«SNL — несмешное шоу для чванливых либеральных элит. Нынешняя Республиканская партия — это большая шатровая коалиция, скомпрометированная многими бывшими демократами. Скатертью дорога, SNL!» — заключил Лорен.

Ранее Том Хэнкс официально заявил, что покинул США из-за победы Трампа на выборах.

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