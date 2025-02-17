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У Ивлеевой нашли долг в 30 млн рублей

SHOT: налоговая служба выставила долг блогерше Ивлеевой в 30 млн рублей
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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 30,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Долг в 23,5 млн за обанкротившуюся компанию «Капельница групп» свалился на Ивлееву, так как компания не может выплатить запрашиваемую сумму долга», — говорится в сообщении.

По данным SHOT, аналогичную сумму запрашивают и с бизнес-партнера ИвлеевойДмитрия Аникина, с которым она основала компанию. В настоящее время к долгу прибавилось по 7,3 млн на каждого учредителя, уточнили в Telegram-канале.

Ивлеева основала «Капельницу-групп» в 2021 году, чтобы открыть бар. Однако в итоге заведение не открылось по неизвестным причинам.

В декабре прошлого года сообщалось, что у нового мужа Ивлеевой Филиппа Бегака нашли долг перед Федеральной налоговой службой в 92 тысячи рублей. Мужчина является генеральным директором строительной компании «Фронтон», чистая прибыль которой в прошлом году составила 15 млн рублей.

Кроме того, у Ивлеевой обнаружили 85 штрафов за нарушение правил дорожного движения. По данным издания «Звездач», общая сумма штрафов составила 86 тысяч рублей.

Ранее Ивлеева высмеяла обвинения Киркорова в том, что не извинилась перед ним.

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