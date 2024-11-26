У Ивлеевой обнаружили 85 штрафов за ПДД

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева получила 85 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, общая сумма штрафов Ивлеевой составляет 86 тысяч рублей.

27 июня против Ивлеевой открыли дело из-за неуплаты налогов. В результате специализированный отдел судебных приставов по Ленинградской области возбудил исполнительное производство для взыскания задолженности. В рамках этого дела были арестованы несколько ее земельных участков, квартира и автомобиль Lamborghini. На банковские счета блогерши также был наложен арест.

24 июля сообщалось, что Ивлеева полностью погасила долги перед Федеральной службой судебных приставов в размере 20,9 млн рублей.

26 июля исполнительное производство в отношении Ивлеевой завершилось. При вводе запроса с данными блогерши в поисковую базу ведомства исполнительное производство от 27 июня больше не значится.

27 сентября Ивлеева выиграла суд против смоленского завода «Сила воина Евразия», который выпускал ее энергетики Easy Peasy. Изначально знаменитость требовала взыскать с производителя 4,6 млн рублей, но в результате судебных разбирательств сумма выросла до 5 млн рублей. Суд удовлетворил ее требования в полном объеме.

Ранее Ивлеева высмеяла обвинения Киркорова в том, что не извинилась перед ним.