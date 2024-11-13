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Ивлеева высмеяла обвинения Киркорова в том, что не извинилась перед ним

Блогерша Ивлеева намекнула, что хочет подарить Киркорову серьги-крысы

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Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева высмеяла в Telegram-канале обвинения Филиппа Киркорова после «голой» вечеринки.

Киркоров обвинил Ивлееву, что та не извинилась перед ним после скандального мероприятия. Блогерша опубликовала фото с серьгами ручной работы, сделанными в форме крысы. Она намекнула, что хочет подарить это украшение народному артисту России.

«А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?» — подписала публикацию телеведущая.

Ивлеева также остро ответила Telegram-каналу «Героиня Татлера». Канал спросил, считает ли знаменитость, что в ее бедах виноват Киркоров.

«Нет, во всем виноват Байден», — пошутила блогерша.

В ноябре Филипп Киркоров признался, что не связывался с Ивлеевой после «голой» вечеринки. Он заявил, что ждал извинений от блогерши, но не получил. Он считает, что получил наибольший ущерб из-за скандала с ее мероприятием. По словам певца, на вечеринке он «мимо проходил», но «получил по полной программе».

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Прохор Шаляпин заступился за Анастасию Ивлееву.

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