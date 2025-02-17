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Юлия Снигирь вспомнила, как ее обидел Юра Борисов фразой о возрасте

Актриса Юлия Снигирь назвала Юру Борисова маленьким засранцем и сволочью
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Снигирь назвала Юру Борисова «маленьким засранцем» и «сволочью» во время YouTube-беседы со Светланой Бондарчук.

Снигирь рассказала, что 32-летний Борисов пробовался на роль Мастера в фильм «Мастер и Маргарита». К тому моменту уже было известно, что 41-летняя актриса сыграет возлюбленную главного героя.

«Мы встретились накануне проб на какой-то премьере, и он мне говорит: «Мы завтра пробуемся на Мастера и Маргариту. А я вот не могу понять, они что, вне возраста, да?» И я смотрю на него и думаю: «Ты, маленький засранец, будешь тут еще про возраст что-то говорить?» — вспомнила Снигирь.

При этом Снигирь назвала Борисова потрясающим актером из-за его роли в фильме «Анора». Она также похвалила главную героиню Майки Мэдисон за мужество при съемках откровенных сцен.

«То, как она [снималась], я бы не смогла. У нее очень откровенные сцены. Думаю, что в нашем прокате еще часть. Там это прямо порно какое-то, для меня перебор», — заявила актриса.

В мае фильм «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоился гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов не получил британскую премию BAFTA за роль в «Аноре».

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