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Вокалиста группы «Автоспорт» наказали за призывы к отделению от России ряда регионов

Певца Ванюкова оштрафовали за призывы к отделению от России некоторых регионов
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avtosportbrat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хамовнический суд Москвы оштрафовал вокалиста рок-группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова за то, что он призывал к отделению от России национальных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы его дела об административном правонарушении.

Исполнитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.3.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности с использованием интернета). В документах не указана сумма штрафа, однако по этой статье гражданина можно оштрафовать на сумму от 79 до 100 тысяч рублей.

В апреле 2024 года музыкант выложил видеообращение в одной из соцсетей, в котором оскорбительно высказался в адрес сотрудников МВД России, а также заявил о поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также призвал к выходу из состава страны ряда республик. До этого артист был оштрафован Тверским судом Москвы за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

В конце января директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что Тверской суд Москвы признал стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, виновным в дискредитации российской армии. По ее словам, Губанову назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сооснователя группы «Король и Шут» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ.

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