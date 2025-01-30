Блогера JesusAVGN признали виновным в дискредитации российской армии

Тверской суд Москвы признал стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, виновным в дискредитации российской армии. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

По словам Мизулиной, Губанову назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Ранее мы обращались в Генпрокуратуру по этому вопросу», — отметила директор Лиги безопасного интернета.

Губанов переехал в США в октябре 2021 года. Он заявлял, что не планирует возвращаться в Россию. В мае 2023 года Илья «Maddyson» Давыдов заявил, что JesusAVGN получил грин-карту после полутора лет проживания в США путем свадьбы с американкой.

По словам блогера, Губанов скрывает эту информацию, так как среди его аудитории много девушек, а информация о свадьбе может привести к негативной реакции среди поклонников. При этом Давыдов добавил, что брак JesusAVGN — не фиктивный.

Сам Губанов лишь сообщал о том, что получил грин-карту после подачи заявки, но прямо не подтверждал, что оформление стало возможным из-за брака с гражданкой США.

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