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В Перми отменили концерт Лолиты

Концерт Лолиты в Перми отменен после жалоб общественников
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Анна Чеченкова

Концерт певицы Лолиты Милявской отменили после жалоб общественников. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь №1».

Выступление Лолиты должно было состояться 19 марта в СК им. Сухарева. Известно, что за месяц до концерта Гуманитарный центр Прикамья и фонд «Вежливые люди» призывали отменить мероприятие.

В своей группе во «ВКонтакте» Гуманитарный центр Прикамья сообщил, что обратился к губернатору Пермского края, главе города Перми, министру культуры и спорта Пермского края и министру образования Пермского края с просьбой «принять меры по отмене концерта Лолиты Милявской».

Активисты считают, что публичные высказывания Лолиты противоречат традиционным ценностям, нормам морали, этики, а также могут подрывать доверие граждан и участников СВО к усилиям, направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодежи. Особую озабоченность вызвало у общественников проведение данного мероприятия на территории, предназначенной для спортивных занятий детей и молодежи.

«Подобное соседство не только неуместно, но и может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения, что недопустимо в условиях, когда государство и общество прилагают значительные усилия для защиты традиционных ценностей и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к нравственным нормам», — заявили представители Гуманитарного Центра Прикамья.

Ранее Лолита пожелала оскорбившей ее депутатке Пензиной хорошего мужа.

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