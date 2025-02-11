Лолита об оскорбившей ее депутатке: «Ей нужен хороший мужик»

Певица Лолита Милявская в беседе с РЕН ТВ пожелала депутатке Законодательного собрания Красноярского края Елене Пензиной найти хорошего мужа.

Милявская назвала Пензину симпатичной женщиной. По мнению певицы, женщины становятся добрее при наличии хорошего мужа.

«Она замужем? Нет? Вот видите? Это беда. Я вот гормонально уже не замужем. И меня не волнуют чужие проблемы. А у нее, видно, еще нужен мужик», — рассказала артистка.

Лолита объяснила поведение депутатки тем, что травить ее проще, чем решать коммунальные проблемы граждан.

«Вот как бы я сейчас на вас наехала, а люди пишут: «Грязь на улице, мусор не выносят». Поэтому это со мной проще, чем с коммунальным хозяйством», — поделилась исполнительница.

В январе Пензина призывала отменить концерт Милявской в Красноярске. Лолита отреагировала на попытку депутатки отметить ее концерт фразой: «А это самый простой ход, чтобы тебя узнали». Она также предположила, что депутатка страдает комплексом Герострата.

В своем Telegram-канале Пензина оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».

Ранее Лолита сорвала юбку на сцене.