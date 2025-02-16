Шэрон Стоун может сняться в третьем сезоне «Эйфории»

Deadline: актриса Шэрон Стоун ведет переговоры о съемках в третьем сезоне «Эйфории»

Актриса Шэрон Стоун ведет переговоры о съемках в третьем сезоне сериала «Эйфория». Об этом сообщает Deadline.

Подробности роли артистки неизвестны. Третий сезон «Эйфории» выйдет в 2026 году.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини.

30 марта 2024 года издание Variety заявило, что телеканал HBO отверг три варианта сценария третьего сезона, поэтому режиссер Сэм Левинсон работал над четвертым.

Один из вариантов развития своего персонажа, наркозависимой Ру, предлагала Зендая. В ее варианте повзрослевшая Ру прекратила употреблять запрещенные вещества и стала суррогатной мамой. По мнению продюсеров, сурмама не вписалась бы в тональность шоу.

Отвергли и вариант сценария, в котором Ру становится частным детективом.

Ранее Шерон Стоун показала мать после госпитализации.