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Шерон Стоун показала мать после госпитализации

Актриса Шерон Стоун опубликовала фото с матерью после падения
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sharonstone/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Шерон Стоун в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась видео с матерью после госпитализации.

В ролике мать Стоун поздравляет всех с Днем святого Валентина. 92-летняя женщина покрыта синяками и кровоподтеками. Актриса объяснила, что мать упала, поэтому была вынуждена лечь в больницу. Подробности ее самочувствия и самого происшествия неизвестны.

«Это стойкость, наследие характера. Это о том, как встаешь после падения в 92 года. Мамочка-чемпионка», — поделилась артистка.

В 2001 году Шерон Стоун перенесла девятидневное кровоизлияние в мозг и обширный инсульт. Актриса рассказывала, что после него лишилась ролей в Голливуде из-за проблем с памятью.

По словам Стоун, восстановление после заболевания заняло не один год. Из-за последствий инсульта у актрисы ухудшилась память: она больше не могла запоминать реплики героев, из-за чего ее отбросили «в конец очереди».

Шерон Стоун является лауреаткой премий «Золотой глобус» и «Эмми», а также номинанткой на «Оскар». Она играла в таких фильмах, как «Основной инстинкт», «Вспомнить все», «Казино».

Ранее агент Олега Меньшикова рассказала о самочувствии актера на фоне слухов о раке.

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