В новом сезоне «Эйфории» наркозависимая Ру могла забеременеть

В третьем сезоне сериала о трудных подростках «Эйфория» главная героиня Ру (Зендая) могла забеременеть. Об этом пишет Variety.

Известно, что телеканал HBO отверг три варианта сценария третьего сезона, сейчас режиссер Сэм Левинсон работает над четвертым.

Один из вариантов развития своего персонажа, наркозависимой Ру, предлагала Зендая. В ее варианте повзрослевшая Ру прекратила употреблять запрещенные вещества и стала суррогатной мамой. По мнению продюсеров, сурмама не вписалась бы в тональность шоу.

Отвергли и вариант сценария, в котором Ру становится частным детективом.

Премьера «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие актеры.

На днях выход третьего сезона «Эйфории» отложили.

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