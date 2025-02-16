Мужа Арзамасовой оштрафовали на 20 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи №285 оштрафовал фигуриста Илью Авербуха. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Причиной этому стала неуплата административного штрафа в срок. Суд назначил наказание в виде штрафа в двукратном размере – 20 тысяч рублей. Авербух не явился на судебное заседание.

Илья Авербух женат на актрисе Елизавете Арзамасовой, известной по роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Фигурист старше артистки на 22 года. В их браке родились сын Лев и дочь Лия. У спортсмена также есть сын от фигуристки Ирины Лобачевой.

Авербух рассказывал, что до знакомства с Арзамасовой у него не было цели создать семью. Он поблагодарил судьбу за встречу с ней.

В ноябре 2024-го Авербух подсказал много работающим людям рецепт семейного счастья. По словам Авербуха, универсального рецепта нет, однако он придерживается одного правила — приходя домой, откладывает телефон.

В том же месяце трехлетний сын фигуриста Лев впервые вышел на лед.

Ранее Илья Авербух не смог покинуть Омск.