Илья Авербух не смог покинуть Омск

Фигурист Илья Авербух не смог вылететь в Екатеринбург на открытие катка в рамках зимнего фестиваля Winter Fest 2025. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация уральского города.

Покинуть Омск звездному спортсмену помешала погода.

«В связи с тем, что Илья Авербух не смог вылететь из Омска по погодным условиям, вечернее шоу на открытии катка на площади пройдет без его участия. Остальная заявленная программа в силе, включая выступления прославленных российских фигуристов», — рассказали городские власти.

Открытие 21 декабря ледового катка на площади 1905 года в Екатеринбурге станет первым событием Winter Fest 2025. Зимний фестиваль пройдет также в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Казани и Самаре.

Каток на площади 1905 года откроется впервые. На фестивале должен был, в частности, состояться мастер-класс по фигурному катанию с Ильей Авербухом.

В шоу примут участие ледовый балет «Ледовая Симфония» под руководством Анастасии Игнатьевой, двукратные чемпионы мира, Олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы России, серебряные призеры Олимпийских игр Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие.

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