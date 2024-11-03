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Илья Авербух поблагодарил судьбу за встречу с Лизой Арзамасовой

Фигурист Авербух признался, что не думал о семье до встречи с Лизой Арзамасовой

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Максим Блинов/РИА Новости

Фигурист Илья Авербух рассказал «СтарХиту», что до знакомства с актрисой Лизой Арзамасовой у него не было цели создать семью.

«Я счастлив, что судьба привела меня к волшебному, светлому и очень творческому человеку, как Лиза Арзамасова. Если бы я не встретил такого человека, как Лиза, никакой семьи у меня бы и не было», — поделился спортсмен.

8 августа артистка родила фигуристу дочь, которую супруги назвали Лией. У пары также есть общий трехлетний сын Лев. По словам Авербуха, он умиляется от того, как недавно родившаяся наследница меняется каждый день.

«Лия уже научилась мне улыбаться! <...> Лев растет, каждый раз изучает что-то новое, каждый раз старается порадовать меня стихотворением или песней», — рассказал он.

Спортсмен также воспитывает 20-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Сейчас, поделился Авербух, Мартин радует его успехами в учебе. Мальчик учится на последнем курсе института.

Авербух и Арзамасова рассекретили свой роман в эфире шоу «Вечерний Ургант» в 2020 году, а через три месяца поженились. Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года.

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