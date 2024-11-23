Илья Авербух подсказал много работающим людям рецепт семейного счастья

Российский фигурист Илья Авербух на форуме «Грани личного бренда» подсказал много работающим людям рецепт семейного счастья. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Авербуха, универсального рецепта нет, однако он придерживается одного правила — приходя домой, откладывает телефон.

«Меня разрывает, но я считаю, что объективно родительская задача — все-таки создать хороший крепкий мир для наших детей — и с точки зрения финансов, и с точки зрения мироощущения. <...> Единственный рецепт: заходя домой, я реально откладываю телефон, хотя мне хочется одного — поваляться и потупить в телик», — сказал он.

Накануне трехлетний сын Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой впервые вышел на лед. У пары также есть дочь Лия, которая родилась 8 августа 2024 года. Авербух недавно признался в интервью, что мечтает вырастить из девочки фигуристку. По словам спортсмена, для него это стало идеей фикс. Продюсер ледовых шоу надеется, что увидит дочь, выступающую на Олимпиаде.

Также у Авербуха есть 20-летний сын от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» подчеркивал, что это взрослое взвешенное решение Мартина, а не внутрисемейный конфликт.

Ранее возлюбленная фигуриста Максима Маринина показала их повзрослевшую дочь.