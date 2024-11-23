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Илья Авербух подсказал много работающим людям рецепт семейного счастья

Фигурист Авербух заявил, что всегда откладывает телефон, приходя домой

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liza_arzamasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский фигурист Илья Авербух на форуме «Грани личного бренда» подсказал много работающим людям рецепт семейного счастья. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Авербуха, универсального рецепта нет, однако он придерживается одного правила — приходя домой, откладывает телефон.

«Меня разрывает, но я считаю, что объективно родительская задача — все-таки создать хороший крепкий мир для наших детей — и с точки зрения финансов, и с точки зрения мироощущения. <...> Единственный рецепт: заходя домой, я реально откладываю телефон, хотя мне хочется одного — поваляться и потупить в телик», — сказал он.

Накануне трехлетний сын Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой впервые вышел на лед. У пары также есть дочь Лия, которая родилась 8 августа 2024 года. Авербух недавно признался в интервью, что мечтает вырастить из девочки фигуристку. По словам спортсмена, для него это стало идеей фикс. Продюсер ледовых шоу надеется, что увидит дочь, выступающую на Олимпиаде.

Также у Авербуха есть 20-летний сын от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» подчеркивал, что это взрослое взвешенное решение Мартина, а не внутрисемейный конфликт.

Ранее возлюбленная фигуриста Максима Маринина показала их повзрослевшую дочь.

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