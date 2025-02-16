Новгородский музей направит на памятник Победы около 18 кг советских монет

Новгородский музей-заповедник собрал почти 18 кг советских монет для создания памятника о подвиге народа СССР в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Согласно публикации, монеты собирали в рамках акции «Живая память благодарных поколений». Для этого в здании Присутственных мест в новгородском Кремле и в филиалах музея в Боровичах, Валдае и Старой Руссе разместили специальные колбы. В пятницу, 14 февраля, волонтеры сосчитали и взвесили монеты: их вес составил 17 кг 800 г. Они пойдут на монумент воинам-победителям, который установят на Поклонной горе в Москве.

В мае прошлого года российский президент Владимир Путин счел хорошей инициативой установку памятника из советских монет в память о павших героях Великой Отечественной войны в столице к 80-й годовщине Победы. Этой идеей с главой государства поделился меценат, член Национальной Паралимпийской сборной Белоруссии Алексей Талай во время вручения госнаград в Кремле. Он рассказал о памятнике в Минске, в сплав которого попало 500 тыс. советских монет от современных поколений россиян и белорусов, и спросил президента, можно ли получить монетку и от него. Путин ответил утвердительно.

Ранее появился официальный логотип 80-летия Победы.