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Путину понравилась идея сделать памятник из советских монет к юбилею Победы

Путин пообещал свою монетку для памятника героям ВОВ из советских монет

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин счел хорошей идеей установку монумента из советских монет в память о павших героях Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве к 80-й годовщине Победы. Его слова передает РИА Новости.

Этой идеей с главой государства поделился меценат, член Национальной Паралимпийской сборной Белоруссии Алексей Талай в рамках церемонии вручения госнаград в столичном Кремле. Он рассказал о памятнике в Минске, в сплав которого попало 500 тыс. советских монет от современных поколений россиян и белорусов и спросил президента, можно ли получить монетку и от него.

«Конечно», — ответил российский лидер.

В ответ на это Талай выразил надежду, что подобный монумент появится и в Москве.

«Хорошая идея. Спасибо за предложение», — заключил Путин.

До этого Центробанк выпустил серию памятных монет «Города трудовой доблести» номиналом 10 рублей.

Ранее женщина в Чехии во время прогулки нашла клад с серебрянными монетами.

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