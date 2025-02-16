Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойцу СВО запретили петь на бардовском фестивале

НТВ: член жюри Хомчик запретила бойцу СВО Цареву спеть на Грушинском фестивале
close
Shutterstock

Советская и российская исполнительница, постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни Галина Хомчик запретила участнику специальной военной операции Виталию Цареву спеть песню композитора Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Об этом сообщает НТВ.

«Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», — поделился Царев.

Хомчик объяснила, что на фестивале не место песням про войну. При этом в ноябре артистка посетила США и приняла участие в концерте в честь 100-летия Булата Окуджавы, подчеркнул телеканал.

28 января стало известно, что участвующего в спецоперации военнослужащего не пустили в бар в подмосковных Люберцах. По словам бойца СВО, он пришел в заведение в форме и с государственными наградами, однако его отказались впускать, потому что на нем «запрещенная в ЕС символика».

Прошлым летом схожий случай произошел в Санкт-Петербурге, там тоже военного не пустили в бар. Как заявила администрация бара, участник спецоперации был якобы пьян. При этом она утверждает, что он якобы был одет в камуфляж без отличительных признаков формы ВС РФ. По словам самого военнослужащего, он уже несколько лет не употребляет алкоголь.

Ранее двое россиян напали на раненого участника СВО, затолкали в авто и занимались вымогательством.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами