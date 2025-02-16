Бойцу СВО запретили петь на бардовском фестивале

Советская и российская исполнительница, постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни Галина Хомчик запретила участнику специальной военной операции Виталию Цареву спеть песню композитора Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Об этом сообщает НТВ.

«Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», — поделился Царев.

Хомчик объяснила, что на фестивале не место песням про войну. При этом в ноябре артистка посетила США и приняла участие в концерте в честь 100-летия Булата Окуджавы, подчеркнул телеканал.

28 января стало известно, что участвующего в спецоперации военнослужащего не пустили в бар в подмосковных Люберцах. По словам бойца СВО, он пришел в заведение в форме и с государственными наградами, однако его отказались впускать, потому что на нем «запрещенная в ЕС символика».

Прошлым летом схожий случай произошел в Санкт-Петербурге, там тоже военного не пустили в бар. Как заявила администрация бара, участник спецоперации был якобы пьян. При этом она утверждает, что он якобы был одет в камуфляж без отличительных признаков формы ВС РФ. По словам самого военнослужащего, он уже несколько лет не употребляет алкоголь.

Ранее двое россиян напали на раненого участника СВО, затолкали в авто и занимались вымогательством.