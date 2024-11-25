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Двое россиян напали на раненого участника СВО, затолкали в авто и занимались вымогательством

Двое волгоградцев силой усадили раненого бойца СВО в авто и вымогали деньги

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СУ СК России по Волгоградской области

В Волгоградской области двоих местных жителей подозревают сразу в нескольких преступлениях в отношении участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 22 ноября 2024 года в поселке Городище. Согласно материалам следствия, двое злоумышленников назначили встречу ранее знакомому мужчине, участнику СВО, который сейчас лечится после ранения. Они подъехали к месту встречи на автомобиле, с которого заранее сняли регистрационные номера. Один из мужчин остался за рулем, а другой отправился на встречу с военным. Разговор строился вокруг полутора миллионов рублей, которые участник спецоперации якобы похитил и должен был вернуть. В какой-то момент собеседник силой усадил бойца в машину, после чего двери в салоне заблокировали и мужчину повезли в неизвестном направлении. Потерпевший попытался позвонить по телефону, но ему не дали, ударив два раза по голове.

Когда злоумышленники остановились у жилых домов, чтобы установить на машину снятые номер, потерпевшему удалось выбраться из авто и добежать до ломбарда, расположенного в соседнем здании. Там он попросил очевидцев о помощи. Подозреваемые поняли, что их преступный умысел раскрыт, и попытались скрыться.

По горячим следам их задержали. Мужчины задержаны, они отказываются признаваться во вменяемых им преступлениях — похищении человека группой лиц и вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее в Волжском мужчины избили участников СВО и попросились на фронт.

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