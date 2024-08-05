В Петербурге бойца СВО в форме не пустили в бар

Протокол о дискредитации Вооруженных сил России составили на администратора бара «Дайкири», расположенного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил депутат Государственной думы Михаил Романов, передает RT.

Он обратил внимание на пост в социальных сетях, в котором участник специальной военной операции (СВО) Александр рассказал, что в этом баре ему отказали в обслуживании. В связи с этим парламентарий направил запросы в ведомства.

«Нас с порога огорошили: «В военной форме мы народ тут видеть не хотим! Покиньте помещение!» Ладно, я спорить не стал, вышел, но и всем остальным, в том числе и 15-летней девочке с мамой, пришлось искать другое место», — заявил боец СВО.

По информации RT, сотрудники прокуратуры и полиции провели проверки в «Дайкири» и нашли там ряд нарушений. Они вместе со специалистами Роспотребнадзора изъяли из заведения 75 кг некачественных продуктов.

Как заявила администрация бара, участник спецоперации был якобы пьян. При этом она утверждает, что он якобы был одет в камуфляж без отличительных признаков формы ВС РФ. По словам Алексея, он уже несколько лет не употребляет алкоголь.

До этого приехавшего в отпуск из зоны проведения СВО солдата не впустили в два нижегородских клуба.

Ранее в Ставропольском крае избили участника СВО и его друга.