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Бойца СВО не пустили в подмосковный бар из-за «запрещенной в ЕС символики»

News.ru: участника СВО не пустили в люберецкий бар из-за «запрещенной символики»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Участвующий в спецоперации военнослужащий пожаловался, что его не пустили в бар в подмосковных Люберцах. Подробности сообщило News.ru.

По словам бойца СВО, он пришел в заведение в форме и с государственными наградами, однако его отказались впускать, потому что на нем «запрещенная в ЕС символика».

«Надеюсь, что компетентные органы услышат подобные вещи не только о тех заведениях, которые уже закрыли, но и тех, что еще не закрыли. И при помощи небезразличных журналистов <...> компетентные органы силовых структур будут реагировать на подобные обращения», — высказался мужчина.

Летом схожий случай произошел в Санкт-Петербурге, там тоже военного не пустили в бар.

Как заявила администрация бара, участник спецоперации был якобы пьян. При этом она утверждает, что он якобы был одет в камуфляж без отличительных признаков формы ВС РФ. По словам самого военнослужащего, он уже несколько лет не употребляет алкоголь.

Ранее россиянку с шестью детьми лишили выплат после сообщения о пропаже мужа в зоне СВО.

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