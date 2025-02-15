Hollywood Reporter: сиквел «Балбесов» находится в разработке

Голливудские режиссеры Стивен Спилберг («Парк юрского периода», «Война миров») и Крис Коламбус («Один дома», «Гарри Поттер») выступят продюсерами сиквела «Балбесов» — детского приключенческого фильма 1985 года. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Спустя почти 40 лет после выхода «Балбесов» ведутся работы над продолжением», — говорится в публикации.

Исполнительным продюсером станет Лорен Шулер Доннер («Люди Икс»).

Для написания сценария предстоящего сиквела Warner Bros. привлекла Потси Пончироли («Старый Генри»). Режиссер для нового проекта пока не назначен.

Фильм «Балбесы», основанный на оригинальной истории Спилберга, был снят Ричардом Доннером по сценарию Коламбуса. Фильм рассказывает о группе детей, которые отправляются на поиски сокровищ в надежде спасти свои дома от продажи и уничтожения компанией по застройке. Фильм оказался успешным в прокате в то время, заработав $125 млн.

Накануне стало известно, что сооснователь группы Tokio Hotel Билл Каулитц впервые появится в полнометражном художественном кино. Он снялся в одной из главных ролей в инди-хорроре «Brute 1986» немецкого режиссера Марселя Вальца. По данным инсайдеров, лента вдохновлена слэшерами 1980-х.

Ранее показ российского фильма в Европе прошел при полном зале.