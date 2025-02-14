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Билл Каулитц из Tokio Hotel впервые появится в кино

Сооснователь группы Tokio Hotel Билл Каулитц получил роль в фильме ужасов
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Steven Shea

Сооснователь группы Tokio Hotel Билл Каулитц впервые появится в полнометражном художественном кино. О дебюте артиста пишет Deadline.

35-летний Каулитц снялся в одной из главных ролей в инди-хорроре «Brute 1986» немецкого режиссера Марселя Вальца. По данным инсайдеров, лента вдохновлена слэшерами 1980-х.

Главные герои картины, глэм-рок группа, снимают музыкальный клип в заброшенном городке на Диком Западе. Они не догадываются, что за ними следит семья садистов Берди, которая подвергнет музыкантов жестоким и изобретательным пыткам.

По словам Вальца, Каулитц полностью выложился на съемочной площадке и был отлично подготовлен к своей роли.

Билл Каулитц основал вместе с братом-близнецом Томом группу Tokio Hotel в 2001 году.

В начале февраля Игорь Матвиенко разочаровался в своем дебюте в кино.

Ранее сообщалось, что звезда «Безумного Макса» может сыграть в фильме российского режиссера.

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