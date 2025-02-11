Показ российского фильма в Европе прошел при полном зале

Народный артист России Алексей Учитель рассказал о прошедшем на Международном Роттердамском кинофестивале показе фильма Ренаты Джало «На этой земле». Его цитирует ТАСС.

По словам Учителя, выступившего продюсером и художественным руководителем картины, показ прошел при полном зале.

«Зрители с большим интересом встретили дебют и активно включались в диалог с режиссером после просмотра, отмечая самобытность и свежесть картины, а также глубину поднятых тем. Уверен, что это только начало — и для Ренаты, и для новой волны российских фильмов, которые снова будут завоевывать сердца не только нашей, но и мировой аудитории», — уточнил он.

Большинство зрителей после показа фильма остались на обсуждение со съемочной группой. По словам самой Джало, она более 10 лет не была в Европе, и приехать сюда вновь, тем более со своим фильмом автору оказалось вдвойне приятно. Кроме того, на премьеру приехал отец режиссера, с которым она никогда не виделась.

«Обмениваться опытом и впечатлениями с близкими тебе по духу людьми, при этом не ощущая каких-либо барьеров — это одно из самых ярких впечатлений об интернациональных фестивалях», — говорит она.

Кинофестиваль прошел в Роттердаме с 30 января по 9 февраля 2025 года. Картина Джало посвящена легендам о «русских Икарах» — создателях летательных конструкций в виде крыльев, пытавшихся подняться в небо.

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