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На «Союзмультфильме» отреставрировали 20 лент

«Союзмультфильм» представит 20 восстановленных фильмов к 80-летию Победы
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Союзмультфильм

Студия «Союзмультфильм» отреставрировала 20 анимационных картин, созданных в военное и послевоенное время. Об этом сообщает РИА Новости.

Показ этих мультфильмов будет приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. В ходе реставрации были устранены технические дефекты, возникшие из-за естественного устаревания пленки.

«Союзмультфильм» восстановил такие картины, как «Муха-Цокотуха» режиссера Владимира Сутеева; «Лиса, заяц и Петух» Ольги Ходатаевой; «Елка» Михаила Цехановского и Петра Носова; «Слон и Моська» Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса; «Синица» Мстислава Пащенко и Александра Иванова; «Орел и Крот» Пантелеймона Сазонова и Ламиса Бредиса; «Телефон» Михаила Цехановского; «Одна из многих» Ламиса Бредиса; «Песенка радости» Мстислава Пащенко; «Серая шейка» Леонида Альмарика и Владимира Полковникова; «Тихая поляна» Бориса Дежкина и Геннадия Филиппова; «Федя Зайцев» Зинаиды и Валентины Брумберг; «Цветик – Семицветик» Михаила Цехановского; «Скрипка пионера» Бориса Степанцева; «Старая фотография» Владимира Тарасова; «Василек» Стеллы Аристакесовой; «Легенда о старом маяке» Витольды Бордзиловской; «Сказка сказок» Юрия Норштейна; «Солдат и сад» Станислава Соколова; «История одной куклы» Бориса Аблынина; «Воспоминание» Владимира Арбекова.

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