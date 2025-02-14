В Минкульте РФ ответили Володину после критики из-за ошибки в имени Дантеса

Минкульт РФ: исправление ошибки в имени Дантеса возможно только после экспертизы

В Минкульте РФ заявили ТАСС, что исправление ошибки в имени Жоржа Дантеса возможно только после проведения экспертизы.

Накануне стало известно, что в постановлении правительства №527 о перечне объектов исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга указано: «место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А.С. с Дантесом Э., обелиск 1937 год».

В Минкульте РФ пояснили, что внести изменения в приказы о регистрации объектов культурного наследия можно при выявлении технических ошибок, но перед этим нужно провести соответствующую государственную историко-культурную экспертизу. Ее проводит Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Акт о проведенной экспертизе, уточнили в Минкульте РФ, не поступал на рассмотрение в ведомство.

Недавно председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю комитета ГД по культуре Ольге Казаковой разобраться в ситуации с перепутанным именем Дантеса в официальном документе правительства. Он призвал установить, была ли допущена в документе грубая ошибка или это была «вопиющая безграмотность».

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» представит 20 восстановленных фильмов к 80-летию Победы.