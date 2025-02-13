У Яниса Тиммы был компромат на Анну Седокову, который он «не смог переварить»

Адвокат Екатерина Гордон, которая представляет семью Яниса Тиммы, сообщила в Telegram-канале о том, что баскетболист получил компромат на Анну Седокову незадолго до своей кончины.

«По итогам нашего личного расследования Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне», — заявила защитница.

Гордон выразила уверенность, что спортсмена не стало из-за правды. В беседе с kp.ru адвокат пояснила, что Тимма был уверен в предательстве экс-супруги. Он считал, что артистка ему изменяла.

Еще в конце января друг Тиммы Гатис Лининьш утверждал, что Анна Седокова неоднократно изменяла баскетболисту, и однажды супруг поймал ее с поличным. Издание kp.ru тогда утверждало, что любовником артистки был известный футболист Александр Кокорин.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Недавно стало известно, что материалы о трагедии с баскетболистом вернули на дополнительную проверку следователю.

Ранее стал известен гонорар Анны Седоковой после трагедии с Янисом Тиммой.