Друг Яниса Тиммы сообщил о неоднократных изменах Седоковой: «Поймал с мужиками»

Друг Яниса Тиммы Гатис Лининьш сообщил kp.ru, что об изменах Анны Седоковой ему рассказала мать баскетболиста.

По словам друга, в октябре, когда Тимма навещал родительницу в Латвии, он поделился с ней тем, что экс-супруга изменяла ему с «известным футболистом». Любовником певицы, заявляет kp.ru, был известный спортсмен Александр Кокорин.

«Потом от друзей из Америки я узнал, что летом 2024 года в Майами Янис поймал Анну с другими мужиками», — добавил Гатис.

Также друг баскетболиста рассказал, что в Латвии завершили экспертизу по делу о трагедии с Тиммой. Пока официальной информации нет, она должна появиться в течение месяца.

«Знаю, что на первый момент экспертам показалось, что все не так однозначно, как в российской экспертизе», — поделился мужчина.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее друг Яниса Тиммы рассказал о «жестоких играх» Седоковой.