Раскрыты гонорары Анны Седоковой после трагедии с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова заработает 1 млн 200 тыс. рублей на своем первом выступлении в Казахстане после трагедии с Янисом Тиммой. Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятие состоится в 14 февраля в ресторане в Алма-Ате. Согласно информации издания, большая часть билетов на концерт российской исполнительницы уже выкуплена.

В конце апреля, отмечает kp, Седокова должна выступить на свадьбе, а в мае — на дне рождения. Источник издания отметил, что число запросов у артистки в нынешнем году никак не изменилось.

«Седокова никогда не была топовой артисткой. Она неплохо зарабатывала всегда в различных телешоу и разовыми концертами. Минувшей осенью она за месяц продала все билеты на свой сольник в «Море музыки». Да это не «Лужники», но тоже хорошо — и прилично по деньгам», — отметил инсайдер.

Также издание раскрывает, что в райдере Седоковой указан гонорар в размере 1 млн 500 тыс. рублей. Артистка готова уменьшить выплату при договоренности с заказчиком.

Помимо концертов, добавляет kp.ru, Седокова также зарабатывает на участии в телешоу. В ее гонорары за участие в телепроектах увеличились почти в два раза после трагедии с экс-супругом Янисом Тиммой — они стартуют от 5 млн рублей.

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