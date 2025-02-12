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Семья Яниса Тиммы потребовала проверить переписку баскетболиста с Седоковой

Материалы о трагедии с баскетболистом Тиммой вернули следователю на проверку
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Global Look Press

Материалы о трагедии с баскетболистом Янисом Тиммой вернули на дополнительную проверку следователю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, об этом просила адвокат, которую наняли родственники баскетболиста. Близкие уверены, что в кончине Яниса Тиммы виновны Анна Седокова и друзья спортсмена.

Прокурор принял просьбу стороны защиты, после чего следователи Пресненского района Москвы должны будут провести дополнительную проверку. Родственники потребовали проверить переписку баскетболиста с бывшей женой, чего, по их словам, не было сделано в прошлый раз.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. После этого она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Накануне Анна Седокова сообщила, что ее 7-летний сын Гектор узнал о трагедии с Янисом Тиммой от знакомых из баскетбольного лагеря.

Ранее стало известно, что Анну Седокову могут вызвать на допрос из-за трагедии с Янисом Тиммой.

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