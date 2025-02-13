Боня перевела миллион рублей семьям из Курска

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перевела миллион рублей на благотворительность.

Боня отправила деньги в фонд адвокатки Кати Гордон, который помогает семьям в Курской области. По словам телеведущей, если она публично не говорит о своей благотворительности, это не значит, что она этим не занимается.

«Я об этом не рассказываю, потому что это как-то… Зачем мне рассказывать? Я это сделала для своей души, своего сердца. Ну, конечно, если вы спрашиваете, я с удовольствием вам отвечу. Для меня очень важно помогать через фонды. Не по слезливым смскам, которые иногда, а даже в большинстве своем разводят людей на деньги», — заявила блогерша.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР.

Ранее Виктория Боня похвасталась новым автомобилем.