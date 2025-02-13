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Суд отклонил иск Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн рублей

Суд Москвы отклонил иск Мамаева о взыскании с бывшей жены Аланы 10 млн рублей
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@alana_mamaeva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пресненский районный суд столицы отклонил иск футболиста Павла Мамаева к бывшей жене Алане Мамаевой о взыскании 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Мамаев требовал взыскать с экс-супруги деньги, которые он ей передавал в период брака. Он обвинял Алану в «неосновательном обогащении» за его счет.

Алана и Павел Мамаевы развелись в апреле 2021 года. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа в том, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

Меньше чем через год после развода Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился первенец — сын Тимофей. 12 мая супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

В ноябре 2024-го Алана Мамаева рассказала, что спортсмен платит алименты в размере 10 тысяч рублей. По словам модели, такую сумму не определял суд, а футболист «сам так решил». Она отметила, что Мамаев признал себя безработным и переоформил свои доходы и имущество на новую жену.

В январе 2025-го Мамаев обвинил бывшую жену в отсутствии общения с дочерью.

Ранее Алана Мамаева раскрыла траты в сотни тысяч рублей на машину в год.

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