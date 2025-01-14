Павел Мамаев обвинил бывшую жену в отсутствии общения с дочерью

Футболист Павел Мамаев в интервью с YouTube-каналом «Smol Talk» обвинил бывшую жену, блогершу и телеведущую Алану Мамаеву, в отсутствии общения с дочерью Алисой.

Мамаев признался, что сейчас находится в «отвратительных» отношениях с дочерью. Он заявил, что получал сообщения с оскорблениями от Алисы и впоследствии был заблокирован в соцсетях и мессенджерах. Спортсмен считает, что именно Алана «испоганила» его связь с девочкой.

По словам Мамаева, он предпринимал очень много попыток, чтобы наладить контакт с дочерью. К примеру, приглашал ее в Дубай и пытался с ней встретиться.

Мамаев заявил, что Алана пишет про него и новую супругу Надежду Санько «гадости» в соцсетях, а также опорочила его отца. По словам футболиста, он не встречал «более мерзкого человека», чем его бывшая жена.

«Она на протяжении всего времени живет благодаря тому, что я дал ей свою фамилию. Больше ничего», — заявил футболист.

Как отметил Мамаев, их отношения с моделью испортились до измен. Он стал хуже к ней относиться после того, как не стало его отца. Спортсмен заявил, что тогда экс-супруга поливала грязью его родителя.

В ноябре 2024-го Алана Мамаева рассказала, что спортсмен платит алименты в размере 10 тысяч рублей. По словам модели, такую сумму не постановлял суд, а футболист «сам так решил». Она отметила, что Мамаев признал себя безработным и переоформил свои доходы и имущество на новую жену.

Ранее Алана Мамаева ответила на слухи о сценарии в шоу «Звезды в джунглях».