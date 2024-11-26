Алана Мамаева рассказала, почему бывший муж платит 10 тыс. рублей алиментов

Модель, блогерша и телеведущая Алана Мамаева призналась в шоу «О чем (не) говорят женщины», что три года судится с бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым, за алименты.

Мамаева рассказала, что спортсмен платит алименты в размере 10 тысяч рублей. По словам модели, такую сумму не постановлял суд, а футболист «сам так решил». Она отметила, что Мамаев признал себя безработным и переоформил свои доходы и имущество на новую жену.

Мамаева призналась, что в таких случаях нужно бороться за алименты.

«Изначально, когда он еще был работный, официально был футболистом, мы взыскали 1/6, так как он оформил, что он платит алименты маме – чтобы меньше платить алименты ребенку вместо 1/4. Много есть разных ухищрений, которыми он воспользовался. По итогу, как он закончил с футболом, он решил, что он безработный», — поделилась телеведущая.

Мамаева призналась, что собирается заняться вопросом алиментов, но не сейчас. Она объяснила, что сейчас занимается разделением имущества с экс-супругом. Модель призналась, что суды и «выбивание алиментов» «вымораживают» и сильно изматывают.

Ранее Павел Мамаев купил жене машину за рождение сына.