Алана Мамаева раскрыла траты в сотни тысяч рублей на машину в год

Модель Алана Мамаева заявила, что тратит около 700 тыс. рублей на машину в год

Модель, блогерша и телеведущая Алана Мамаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что тратит более 700 тысяч рублей на содержание машины.

Мамаева владеет Range Rover Evoque long. Телеведущая раскрыла, что ежегодно тратит 235 тысяч рублей на страховку, 150 тысяч рублей на бензин и 150 тысяч рублей на мойку и 70 тысяч рублей на техобслуживание. Она также платит налог за машину в размере 87 тысяч рублей.

«Стоимость от года зависит», — добавила телеведущая.

В ноябре 2024-го Мамаева призналась, что три года судится с бывшим мужем, футболистом Павлом Мамаевым, за алименты. Она рассказала, что спортсмен платит алименты в размере 10 тысяч рублей. По словам модели, такую сумму не постановлял суд, а футболист «сам так решил». Она отметила, что Мамаев признал себя безработным и переоформил свои доходы и имущество на новую жену.

Мамаева добавила, что собирается заняться вопросом алиментов, но не сейчас. Она объяснила, что сейчас занимается разделением имущества с экс-супругом. Модель призналась, что суды и «выбивание алиментов» «вымораживают» и сильно изматывают.

Ранее Павел Мамаев обвинил бывшую жену в отсутствии общения с дочерью.