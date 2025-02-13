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В Новосибирске украли памятник Высоцкому

В Новосибирске украли закладной камень памятника Высоцкому
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В новосибирском сквере Владимира Высоцкого украли закладной камень памятника певцу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

По данным издания, двое мужчин в светоотражающей одежде сняли камень 11 февраля в районе 12 часов дня и погрузили его в машину. Памятник стоял между домами 13 и 3. Подробности происшествия неизвестны.

31 декабря издание «Страна.ua» сообщило, что в Одессе демонтировали памятник поэту Владимиру Высоцкому. Издание опубликовало видео, как спецтехника забирает скульптуру, которая была расположена возле местной киностудии.

В сентябре власти Одессы постановили снести 19 памятников российским поэтам из-за содержания «символики российской имперской политики». Среди подлежащих сносу объектов были памятники Владимиру Высоцкому, а также Исааку Бабелю и Максиму Горькому.

В начале февраля 2024 года сын Высоцкого Никита признался, что не любит фантазировать на тему того, что бы сказал отец. При этом, добавил он, когда Высоцкий увидел кинохронику ввода советских войск в Афганистан, он захотел поехать на фронт и выступать там перед солдатами. Он считает, что отец наверняка тяжело бы переживал конфликт с Украиной.

Ранее античную статую нашли на помойке.

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