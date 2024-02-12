Никита Высоцкий предположил, как отец отнесся бы к спецоперации

Актер Никита Высоцкий предположил, как его отец, бард Владимир Высоцкий, отнесся бы к спецоперации России на Украине. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Высоцкого, он не любит фантазировать на тему того, что бы сказал отец. При этом, добавил он, когда Высоцкий увидел кинохронику ввода советских войск в Афганистан, он захотел поехать на фронт и выступать там перед солдатами.

«Его не пустили. Но ездил Кобзон Иосиф Давыдович и многие другие… И также многие поехали в 1986 году, когда рванул Чернобыль и выступали перед ликвидаторами. То есть это было решение не только Высоцкого. То, что, когда трудно, ты идешь со своим народом — это нормально», — размышляет он.

При этом, говорит артист, отец наверняка тяжело бы переживал конфликт с Украиной.

«Высоцкие с Украины, и дед мой со своим родным братом приехал в Москву из Киева в 15 лет… Думаю, что сейчас отцу было бы чудовищно больно… то, что я рассказал, это моя точка зрения», — сказал он, подчеркнув, что не нужно додумывать за Высоцкого, Пушкина или Есенина, какими бы они были сейчас.

Также Никита Высоцкий напомнил, что будет помогать российским военным, чем может.

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