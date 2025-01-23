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Античную статую нашли на помойке

В Греции у мусорных баков нашли двухтысячелетнюю статую
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Hellenic Police

На помойке недалеко от греческого города Салоники нашли античную статую. Об этом сообщила полиция региона.

32-летний грек рассказал правоохранителям, что нашел в пластиковом пакете среди мусорных баков безголовую и безрукую статую высотой около 80 см, изображавшую женскую фигуру в струящейся одежде.

Эксперты установили, что статуя, предположительно, датируется эллинистическим периодом — от 323 г. до н.э. до 31 г. до н. э. Представитель министерства культуры Василис Темпелис уточнил, что скульптура подпадает под действие греческих законов, защищающих древности.

Доктор Берт Смит, профессор классической археологии, заявил, что статуя выглядит как миниатюрная фигурка богини.

«Небольшой размер типичен для мраморных памятников, воздвигнутых в честь божеств в святилищах или храмах. Люди молились божествам и совершали им подношения в знак благодарности за их благосклонность. Небольшие статуэтки, подобные этой, были бы дорогим подарком от частных лиц», — объяснил Смит.

Отсутствие рук и головы не позволяет экспертам точнее установить, кого изображала статуэтка.

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