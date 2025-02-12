Стало известно, может ли Пугачева получать пенсию в Израиле

Юрист Русяев: Пугачева не может рассчитывать на получение пенсии в Израиле

Юрист Илья Русяев заявил в беседе с NEWS.ru, что Алла Пугачева не сможет получить стандартную пенсию в Израиле из-за отсутствия необходимого страхового стажа.

По словам эксперта, Пугачева переехала в Израиль уже после достижения пенсионного возраста, поэтому она может рассчитывать только на специальное пособие.

«Право на получение пособия Пугачевой будет зависеть от финансового положения ее семьи. С учетом значительного дохода ее супруга вероятность получения социальной поддержки от израильских властей представляется сомнительной», — отметил юрист.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

6 февраля СМИ сообщали, что замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь покрылся ржавчиной и пришел в упадок. По данным Life со ссылкой на SHOT, у особняка начали выцветать стены, появился слой плесени, а с крыш отваливается кирпичная кладка.

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