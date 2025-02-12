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Пригожин простил Шнурова после ссоры из-за Валерии: «Не считаю его мерзавцем»

Продюсер Пригожин признался, что простил Шнурова после ссоры из-за Валерии
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РИА «Новости»

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что простил Сергея Шнурова после их давней ссоры из-за слов о Валерии. Его слова передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

В 2020-м году у знаменитостей произошла публичная перепалка. Пригожин заявил тогда, что многие артисты стали бедствовать на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В ответ Шнуров написал стихотворение, в котором высмеял продюсера и его жену Валерию. Позднее Пригожин призвал лидера «Ленинграда» к «разговору по-мужски», возмутившись, что музыкант затронул его семью.

В беседе с ОСН продюсер напомнил, что конфликт со Шнуровым произошел в «тяжелые времена». Сейчас, отметил Пригожин, знаменитости даже не вспоминают о ссоре при встрече.

«Спустя столько лет я простил его, он был не прав во многом, но, как говорится, величие императора в умении прощать. Пусть я буду в данном случае великодушен», — заявил продюсер.

По словам Пригожина, он встречается со Шнуровым на светских мероприятиях, но их не связывает дружба.

«Общение на уровне «привет-пока». Я его не считаю врагом, не считаю мерзавцем, но и другом назвать не могу», — пояснил он.

Ранее певица Валерия призналась, что иногда жалеет об отсутствии отдельной комнаты от мужа.

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